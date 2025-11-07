疑不滿美祭制裁 北韓再射飛彈

記者賴韋廷／綜合報導

南韓聯合參謀本部（JCS）證實，北韓軍方於7日上午朝日本海方向發射1枚未知型號的中短程彈道飛彈，落入日本專屬經濟區（EEZ）之外海域；由於美國曾於4日針對北韓網路金融犯罪祭出制裁措施，不排除北韓藉由此次試射進行示威。

南韓「韓聯社」報導，這是北韓繼上月22日連續試射數枚彈道飛彈後，再次向日本海射彈；初步偵獲數據顯示，該枚飛彈是從北韓西北部的平安北道發射，在飛行約700公里後落海。而日本首相高市早苗稍後也證實，這枚飛彈落在日本專屬經濟區之外海域，美國、日本與南韓也啟動即時情報共享機制，著手分析相關參數和細節。

報導指出，美國財政部曾於4日公布最新制裁，針對北韓政府資助駭客，在過去3年來已竊取超過30億美元（約新臺幣919億元）資產行徑，對涉嫌從事網路金融犯罪及洗錢的8名北韓籍人員及2個實體頒布制裁。此外，美國國務院也研擬計畫，要求聯合國安理會針對7艘協助出口北韓煤炭與鐵礦至中國大陸的第三方船隻實施制裁。由於北韓外務省美國事務副相金恩哲曾於6日發表強硬聲明，宣示將對美方敵對政策「奉陪到底」，因此不排除此次射彈意在示威。

北韓7日朝日本海發射1枚彈道飛彈。圖為首爾車站民眾觀看相關報導。（達志影像／美聯社）