疑不滿被取締違停砍傷女警 台南斧頭男聲押

台南地檢署檢察官聲押涉拿小斧頭砍傷南市一分局女警的林姓男子。(資料照，記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市林姓駕駛昨(6)日晚間東區崇德路與崇德十二街口違規停車，遇到警方取締，竟涉嫌持露營用小斧頭劈砍黃姓女警背、手部導致濺血受傷，隨即被當場制伏，警方訊後移送法辦，檢察官今天近午向法院聲請羈押。

台南市警一分局德高派出所黃姓女警員與郭姓男警員6日晚間8點多到東區崇德路與崇德十二街口取締汽車違規停車，到場見駕駛人不在車上，先開舉發白單，不久，林姓男駕駛返回，當員警交付白單、轉身離去時，林男竟涉嫌抽出小斧頭揮砍黃姓女警背、手部導致濺血受傷，2警聯手當場壓制、逮捕林嫌，訊後依殺人未遂、妨害公務罪嫌移送法辦。

廣告 廣告

據了解，林男應是不滿被員警開違停罰單，當場氣得拿出小斧頭攻擊女警背後。

台南市警一分局7日上午8點多將林嫌移送台南地檢署偵辦；南檢檢察官於近午時分對林嫌開庭後、諭知被告涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大、有反覆實施及逃亡之虞，且對國家司法公權力、社會治安危害重大，向法院聲請羈押林嫌。

相關新聞請見：

台南女警取締違停竟遭斧頭砍傷 網痛批囂張、應重判

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南女警取締違停竟遭斧頭砍傷 網痛批囂張、應重判

獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷

獨家》台南女警開單竟被砍 「斧頭怪客」行凶動機曝光

台南女警取締違停遭斧頭砍傷 黃偉哲譴責暴力捍衞執法尊嚴

