疑不滿被推妨礙列車關門 男自稱"海陸士官長"大鬧台鐵

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台鐵永康火車站發生一起令旅客很傻眼的事情。一名自稱是海軍陸戰隊士官長的男子，疑似不滿站務人員推了他一把，竟然站在列車車門之間，用兩隻腳卡住左右兩側的車門，導致車門無法關閉，列車無法行駛，雙方僵持了好幾分鐘。鐵路警察局現在要調閱監視器，追查男子的身份，依法究辦。

男自稱海陸士官長大鬧台鐵永康站 辯不滿被站務員推！警追查揪真相

自稱是海軍陸戰隊士官長的男子，用兩隻腳卡住左右兩側的車門，導致車門無法關閉，不斷對站務人員咆哮。（圖／threads@wupunpun_1216）

廣告 廣告

「你再推一次試試看！」一名男子把雙腳張開，擋住左右兩側的車門，故意阻擋列車行駛。「他有沒有推我？有沒有？你講他有沒有推我？有厚！」男子氣pupu的對著站務人員大喊，一名女站務人員上前緩頰，仍然無解。站務人員不斷的說，「出來出來，出來啦！」男子則跳針的回答，「你上來啊，你上來！」雙方就這麼僵持不下，男子說什麼也不肯把腳移開，甚至還報出自己的身份，「中華民國海軍陸戰隊兩棲偵搜營執行官士官長xxx」這起旅客卡車門的事件，就發生在台南永康火車站，依照男子的說法，是不滿站務人員推他，才做出這樣的反制舉動。其他旅客認為，「或許是他怕你危險，緊急推你一下，讓你沒有危險，這樣也還好啦。」

男自稱海陸士官長大鬧台鐵永康站 辯不滿被站務員推！警追查揪真相

自稱是海軍陸戰隊士官長的男子，用兩隻腳卡住左右兩側的車門，導致車門無法關閉，不斷對站務人員咆哮。（圖／threads@wupunpun_1216）

鐵路警察局台南分駐所副所長江育皇表示，本案本分局因路途之故，協請臺南市政府警察局永康分局永康所先行前往查處，惟台南永康所抵達時，行為人已搭車離去，嗣後瞭解台鐵站員稱，因勸導勿站靠軌道太近，有推他一下，雙方目前無提告。」不過，台鐵事後調閱監視器，發生根本不是這樣。這名男子購買永康至善化的車票，牽著腳踏車進入第一車車廂後，大吼「人那麼多腳踏車是要怎麼放」？於是把腳踏車摔在月台上，卻藉故指控站務員推他，故意阻擋列車車門關閉。台鐵表示，此舉已經違法鐵路法，「任意操控鐵路站、車設備，或以其他法式妨害系統設備正常運作」，將會找出男子身份，進行裁罰。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：男自稱海陸士官長大鬧台鐵永康站 辯不滿被站務員推！警追查揪真相

更多民視新聞報導

台鐵司機員大罵日本.賴清德 自稱"中國人"掀輿論

鐵軌區放天燈違法! 傳台鐵擬最快29日起限時.限區試辦開放

女子不爽被喊「小姐」！突朝驗票員「潑飲料」下場慘了

