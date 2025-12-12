疑不滿被逼車! 外送員怒逆向迴轉 撞倒小黃運將2次
社會中心／洪巧璇、蔡承翰 新北報導
疑似不滿被逼車，竟蓄意騎車撞人！新北市永和一名外送員，認為一輛計程車司機惡意逼車，從他和另外一台機車的中中間穿過，火冒三丈，趁著司機下車時，直接逆向迴轉，從背後突襲、加速撞倒司機，撞了一次還不夠，竟然回頭再撞一次，警方訊後依傷害罪，將這名外送員移送地檢署。
外送員一個迴轉，直接逆向，從計程車運將背後〝突襲〞，加速撞了上去，被撞的運將整個人往後仰，重摔倒地，但這還沒完，外送員繞了一圈、轉回來後，再撞一次。路過民眾：「欸欸別這樣啦，別這樣啦，欸欸幹嘛啦。」路過民眾見狀，嚇得趕緊上前制止，但這時的外送員氣到頭上三把火，根本聽不進去旁人勸阻，撞了人還想跑，被路過民眾一把推倒。外送員vs.路過民眾：「不爽啦。不爽幹嘛撞人家？欸先生先生，你是怎樣啦？連我也撞是怎樣？」外送員情緒激動，連勸架的路人也撞，不過到底發生什麼事情，讓他這麼生氣？
火爆外送員！不滿被計程車逼車 逆向騎車撞運將兩次（圖／民視新聞）
民視記者洪巧璇：「重回事發現場，當時計程車司機和外送員，發生行車糾紛之後，司機就把車子停在這邊下車查看車損，外送員見狀就立刻調頭回到現場，並且是騎車衝撞計程車司機，還撞了兩次。」附近民眾：「外送員他是要逃逸，他擦撞了計程車要逃逸，結果一群年輕人就過來去幫那個，拔外送員的鑰匙。」事發在新北市永和，11號晚上11點多，邱姓外送員行徑中正路的時候，疑似不滿張姓運將硬要從兩台機車中間穿過，認為運將在逼他車，雙方停在路邊理論，外送員一氣之下騎車衝撞，造成運將頭部、背部及雙側手肘擦挫傷。
火爆外送員！不滿被計程車逼車 逆向騎車撞運將兩次（圖／民視新聞）
邱姓外送員vs.記者：「覺得對方很過分是嗎，還是不滿對方超車。」行車糾紛一時壓抑不住怒火，連續衝撞兩次，外送員的誇張行徑，也被警方依傷害罪移送。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
