疑不滿被開停車單！ 副駕醉毆停管員害摔車、腦震盪

宜蘭有民眾疑似不滿停車超時被收費！車上副駕乘客不滿，突然衝下車，徒手敲擊停管員的頭部，造成對方摔車倒地，腦震盪又手腳擦挫傷，警方獲報立刻依現行犯逮捕，並依傷害、恐嚇、妨害公務等罪嫌送辦。

停管員到車輛旁要開單，突然一名男子從副駕座位下車，動手毆打還推擠，導致對方倒地受傷，警方獲報火速到場。

員警：「那個單的部分，之後都可以講，那我們現在是依，程序來辦理，配合一下。」

看到員警還不配合，甩開雙手一直辯解，原來他是不滿被開停車繳費單才動手。

事發在3號晚間7點多，一名女子開車到宜蘭市中山路停車格，副駕男友喝醉酒坐在車內等待，停車管理員發現，這輛車已經停了半小時，依程序必須加簽，男友一看很不滿，認為他們才停沒多久，為何要被收錢，因此動手朝停管員頭部攻擊，導致對方跌下機車，頭部腦震盪手腳擦挫傷，當時車輛停十分鐘，被夾上免費的黃單，停管員過10分鐘，繞回來開第一次單，到了30分鐘再開第二次，一切依法依規卻被毆打。

宜蘭分局新民所長林育成：「依現行犯逮捕犯嫌，全案依妨害公務，傷害恐嚇等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。」

其他停管員，無奈表示他們開單時，真的常遇到駕駛，要跟他們起衝。

其他停車管理員：「有的人就是不讓我們開，然後他也不走，一直說我就在車上，為什麼要開，他就一直重複這句話，他會開車有時候會亂想，他是不是要撞我們。」

宜蘭縣府交通處長黃志良：「民眾從車裡面出來，從背後攻擊我們同仁，導致我們的同仁受傷倒在地上，對於我們同仁，在工作執行上的保護，我們也會跟警方加強協調。」

為了幾十塊錢的繳費單，動手毆打無辜停管員，最終還是得進警局，為自己的酒後衝動，好好反省。

