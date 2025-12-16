疑不滿走路擦撞爆口角！男持刀猛刺 涉殺人未遂遭壓制

疑走路擦撞爆口角，男當街持刀猛刺，被依殺人未遂罪帶回偵辦。 (圖／TVBS)

新北市板橋發生一起驚悚砍人事件，一名29歲席姓男子疑似因走路時與路人擦撞，雙方爆發口角後，他竟持刀攻擊對方。41歲陳姓被害人全身是傷倒臥血泊，警方迅速趕到現場壓制嫌犯，並查扣犯案用的折疊刀。這起殺人未遂案發生在商家林立且鄰近多所學校的新海路巷口，嫌犯當場被依殺人未遂現行犯逮捕。

疑走路擦撞爆口角，男當街持刀猛刺，被依殺人未遂罪帶回偵辦。 (圖／TVBS)

事件發生在16日晚間七時許，大批警力包圍新北市板橋新海路巷口。目擊民眾表示，戴著黑色帽子的男子就是當街砍人的嫌犯，他被大批警力壓制，依現行犯逮捕後押上警車。警方調閱監視畫面還原案發經過，發現席姓嫌犯疑似不滿走路時與陳姓被害人發生擦撞，雖然雙方互不認識，但當街吵了起來，一言不合就爆發流血衝突。

案發現場就在一間餐廳旁邊，目擊民眾描述，當他抵達現場時，看到歹徒正在與警察爭吵，而從樓上往下看，可以看到一個人躺在地上，警察正在壓制歹徒。大馬路上滿地鮮血，陳姓被害人躺在地上全身是傷，痛到幾乎說不出話。員警火速壓制嫌犯，救護車也隨即將傷者抬上擔架送醫。警方查扣了作案工具折疊刀作為證物。

警方能這麼快到場，是因為剛好在附近處理交通事故，一聽到求救聲，立刻呼叫支援警力，奮不顧身上前壓制，避免了更嚴重的傷害。這起案件引發社區恐慌，尤其事發地點周邊不僅商家林立，還有許多學校，而且是在人潮眾多的晚餐時間發生。嫌犯已被依殺人未遂罪名帶回偵辦。

