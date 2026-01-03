疑不滿超速被踩煞車！長榮航爆「機長痛毆副機長」 公司發聲：已立即啟動調查

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

長榮航空近日爆出職安爭議，一名機長日前在美國洛杉磯機場執行起飛前滑行時，疑因違規超速滑行，遭副機長出聲提醒且緊急踩煞，竟心生不滿、失控在駕駛艙內動手毆打副機長，造成其手背出現明顯紅腫傷痕。由於此舉嚴重影響飛航安全，長榮航空昨（2）日表示，已立即啟動調查，桃園市勞檢處則要求長榮對副機長提供保護措施，並承諾若後續涉及訴訟將提供法律協助。

長榮航空近日驚傳機長疑不滿超速被提醒，竟動手毆打副機長事件，目前業者、民航局皆已啟動調查。（圖／翻攝長榮航空官網）

據了解，長榮航空該架航班當時欲從洛杉磯起飛，機長在起飛前滑行時，疑似違反安全規範超速滑行，一旁的馬來西亞籍副機長察覺異常後，多次發出制式口頭警告提醒，但機長卻不予理會，副機師為確保航機安全，遂依照標準作業程序踩下煞車，但此舉疑似激怒機長，竟情緒失控在駕駛艙內對副機長連續毆打施暴，造成副機長手背明顯受傷，且機長也未在第一時間採取停飛處置，仍繼續執行任務，引發飛航安全問題，事件曝光立刻引發熱議。

對此，長榮航空2日發布聲明，表示「已於事件發生後即已啟動調查，目前正全面釐清當日實際滑行情況、衝突起因與相關事實」，並強調公司一向高度重視飛航安全、專業操守與同仁之工作環境，對於任何可能影響飛航安全或違反職場秩序之情事，皆會依相關規範審慎處理。

而桃園市勞檢處也對此事件做出回應，指出已要求長榮航空對被害勞工提供保護、安置及協助等措施，後續若涉及訴訟，應給予當事勞工法律上的輔助；民航局已針對飛行操作部分著手調查，如有涉及飛安將依法懲處。

