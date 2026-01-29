疑不滿跳廣場舞 台中男持刀「割頸」追砍8刀驚悚畫面曝 67歲婦插管中

記者潘靚緯／台中報導

67歲女子在公園遇襲，遭男子揮砍8刀，頸部有10CM刀傷，傷勢嚴重插管手術中。（圖／翻攝畫面）

台中大雅區龍善二街今(29)日上午8點左右，發生一起持刀攻擊事件。一名67歲婦人在公園附近，遭到一名男子持刀揮砍，頸部被砍出10公分刀傷，緊急送醫治療，除了頸部傷口很深，左臂、背部、額頭共有8處刀傷，目前插管緊急開刀。警方調閱監視器全力追緝嫌犯，行兇過程也跟著曝光，只見兇嫌跟婦人在籃球場疑似爆發爭吵，接著兇嫌拿出預藏的尖刀朝婦人頸部揮砍，婦人抵抗後逃跑，他一度還追上前，行兇後步行逃離現場。

男子拿出預藏尖刀，朝婦人頸部用力揮砍。(圖／翻攝畫面)

根據監視器影像，一名穿著外套的男子與婦人站在籃球場前，疑似發生爭執，接著男子突然掏出預藏的尖刀，用力朝婦人的頸部揮砍，婦人閃躲過程中一度倒在地上，她迅速起身拔腿逃跑，男子竟殺紅眼，狂奔追上前準備再次行兇，婦人趕緊加速逃離現場求援，男子則持刀步行離開現場。

婦人負傷逃跑求援，行兇男子則步行逃離現場。(圖／翻攝畫面)

附近民眾表示，遭攻擊的婦人是廣場舞的班長，每天都會在籃球場跟同好一起跳舞，該名男子住在附近，疑似為此與婦人多次發生爭執，沒想到竟持刀砍人，警方正調閱監視器，循線追緝凶嫌下落。

