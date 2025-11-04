疑不滿退租與理賠糾紛 烏日縱火命案許嫌釀母子2死 檢方深夜聲押禁見

台中市許姓男子涉開車衝撞民宅，釀兩人死亡，檢方3日深夜向法院聲請羈押禁見。警方提供

昨天凌晨，台中市烏日區五光路發生駭人聽聞的縱火命案，64歲許嫌供稱，因房屋續租與保險理賠糾紛心生怨恨，凌晨駕駛廂型車衝撞房東家民宅，造成猛烈火勢吞噬整棟建物，屋內吳姓房東太太與其17歲女兒葬身火窟；台中地檢署偵訊後，認定許男涉犯殺人及放火燒燬供人使用住宅等重罪，3日深夜向法院聲請羈押禁見，目前尚待裁定。

昨天凌晨2時許，台中市烏日區五光路一棟2層樓鐵皮屋透天厝突然起火燃燒，警消獲報趕抵時，整棟建物幾乎全部陷入火海，雖經強力灌救，但受困屋內的母女2人獲救時已經沒有生命跡象；17歲女兒送醫後30分鐘宣告不治；母親搶救至下午仍回天乏術。

轄區烏日分局派員現場採證，並調閱監視器，鎖定長期承租該屋的許姓男子涉有重嫌，當晚就將正在鬧自殺的許嫌逮捕到案。許男供稱，與吳姓房東一家租約糾紛已久，近期因被要求退租而心生不滿而縱火。

此外，許男妻罹癌後向保險公司申請理賠，房東吳女恰為承辦保險員，但遭對方拒絕協助，他懷疑對方「故意刁難」；兩種動機導致他情緒失控，竟於案發凌晨開車倒撞1樓鐵門並縱火，疑刻意封住逃生通道，導致兩人命喪火海。

全案依殺人、公共危險等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官張凱傑指揮組成專案小組，並會同法醫相驗遺體、勘驗現場；中檢同時啟動犯罪被害人保護協會協助機制，提供死者家屬必要支援。

台中地檢署指出，許男涉嫌放火及殺人等罪，罪嫌重大且有逃亡、滅證、勾串證人及重複犯案之虞，為確保偵查及審判進行，已於3日深夜向台中地院聲請羈押禁見。

檢方強調，縱火奪命嚴重侵害人命與公共安全，已動搖社會根本秩序，對此類暴力重罪將依法嚴辦、追究到底，務求查明真相、撫慰亡者親屬，維護社會公義。



