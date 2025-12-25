南部中心／林俊明 台南報導

台南一名男子疑似不滿家族分財產不公平，25日凌晨竟然持雙刀，衝到酒吧找親戚理論，幸好警方到場前，其他顧客合力將男子壓制，只是過程中，連同嫌犯，一共有3人受傷，警方當場將男子依現行犯逮捕。

疑不滿「分產不公」？ 台南男持刀衝酒吧找親戚理論

嫌犯凌晨持雙刀衝到酒吧，嚇壞民眾。（圖／翻攝畫面）

赤裸上身的男子，手持雙刀，跑到酒吧門口，大力把門踹開，就要衝進去理論。現場傳出激烈爭吵聲，看到有人持刀，顧客全都從酒吧逃了出來。馬路上，大家合力，把持刀男子壓制，警方到場，嫌犯渾身酒氣，坐在地上，他頭部、手部也受傷，已經無力抵抗。台南中西區赤崁街，25號凌晨傳出攻擊案，持刀的34歲葉姓男子，到酒吧找親戚理論，他不滿家族分財產，媽媽分到的比其他遠房親戚少，半夜聽說親戚在酒吧喝酒，他也藉酒壯膽，持刀衝到酒吧找人，雙方爆發衝突。過程中，造成兩名親戚的手部受傷。

嫌犯疑似不滿家族分產不公，持刀找親戚理論。（圖／民視新聞）

附近民眾說：「很大聲，時間很長差不多半小時，很恐怖。」「有救護車的聲音，凌晨四點多，在睡覺聽到會很緊張。」台南第二分局副分局長陳勇志：「疑似因家族內部糾紛，手持雙刀至案發地點理論，多名在場人合力將葉嫌制伏，過程中造成葉嫌及其他2名在場人手部受傷，均無生命危險。員警當場將葉嫌依現行犯逮捕，並依殺人未遂及傷害罪嫌移送偵辦。」替媽媽討公道，自己反而衝動被逮，警方到場，將葉姓男子以現行犯逮捕，並依殺人未遂及傷害罪移送偵辦。

原文出處：疑不滿「分產不公」？ 台南男持刀衝酒吧找親戚理論

