疑不滿「未即時提供碗筷」 顧客槓火鍋店員 警到場

高雄市 / 綜合報導

高雄市三民區一間火鍋店，昨(7)日晚上有顧客和店員爆發激烈口角，隨後警方到場介入。顧客疑似不滿店員「未即時提供碗筷」，以及對方服務態度不好，雙方才會起爭執，後續表示互不提告，不過當時店內還有其他用餐民眾，目睹爭執場面，用餐心情難免受到影響，而在爭執過程，顧客用詞是否過於激烈也引發民眾討論。

火鍋店爆發激烈口角，顧客一臉氣噗噗，指著店員，大聲咆嘯，顧客追到廚房口持續指責，店員也不忍了回嗆，雙方吵個不停，你一言我一句，越吵越大聲，衝突場面不只讓其他民眾看傻眼，也驚動警方到場。

廣告 廣告

店員VS.員警說：「他是要碗，我們碗是隨後出的。」顧客VS.員警說：「我們來這裡，來了很多趟，奶奶80幾歲，人家要吃白飯，跟他講說不好意思，可不可以拿個碗，奶奶肚子餓，對不對，(那我知道)。」

起衝突發生在昨日晚上8點多，高雄三民區一間火鍋店，顧客疑似不滿，店家未即時提供碗筷，才會和店員起口角。高雄市警三民第二分局鼎金派出所所長李邦豪說：「為店內顧客因不滿店員服務態度，而引發爭吵，雙方均表示，無需警方介入協助。」

經了解為店內顧客因不滿店員服務態度而引發爭吵，警方到場後，雙方均表示無需警方介入協助，爭執過程，顧客一度提到「看越南的好欺負」，是否為貶抑詞，也引發討論。

律師李茂增(非本案律師)說：「只是雙方言詞相當激烈，但是並沒有貶抑人格的意思，所以也沒有構成刑法公然侮辱。」其他民眾說：「我是覺得有點誇張吧，是沒有必要啦。」儘管雙方後續達成和解互不提告，不過當下店內還有不少用餐民眾，火鍋吃到一半，衝突就在眼前上演，用餐心情難免受影響。

原始連結







更多華視新聞報導

火鍋店寬敞成優勢 店租成本相對高 業者：需創新吸客

名火鍋店遭控防空避難室改包廂 建管處稽查無不法

火鍋店辣椒醬有蟑螂！ 業者歉：已丟棄 全面清消

