疑不熟路況違規右轉 單車婦遭撞捲拖板車底送醫亡

新北市 / 綜合報導

新北市板橋區，今(8)日上午發生一起驚悚車禍！一名70歲的卓姓老婦人，騎單車通過路口，遭違規右轉的拖板車撞上，捲入車底。肇事的拖板車送完大理石準備回花蓮，但路況不熟，在不該轉的路口轉彎，發現輾到人後，立刻下車查看，老婦人原先還能跟警方對話，沒想到送醫後2兩時宣告不治。

老婦人騎著單車，要通過路口，下一秒被一輛拖板車撞上，當場被捲入車底，老婦人動彈不得痛到不斷哀嚎，車禍就發生在新北市板橋區，8日上午10點多，目擊車禍的護理師急忙上前安撫，並查看老婦人傷勢，熱心民眾說：「從這邊右轉，然後腳踏車綠燈，然後他就，聽到聲音就撞到了，我是醫療人員，所以我剛剛去鎮定她，不讓她昏迷。」

目擊民眾說：「他應該從這個地方右轉，車要走這個地方，他應該要從這邊轉，他不可以從這邊轉，她(婦人)沒有注意到這邊有貨櫃車，不應該有車過來，她就被撞到。」

肇事駕駛一臉驚魂未定，坐在路邊著急打電話，原來他剛送完大理石要回花蓮，疑似因為不熟悉路況，又擔心路小過不去該轉沒轉，反而到了禁止右轉的大路口才轉，因此撞上卓姓老婦人，婦人送醫搶救不治。

張姓肇事駕駛說：「路況不熟就看路很小，好像不對啊我就想說要從那邊轉，有看到人沒有看到那台腳踏車，我就聽到砰一聲，我就馬上停下來，因為這個轉彎速度沒有很快。」老婦人的腳踏車車輪車框都被撞歪，一開始還能跟警方對話，沒想到送醫之後兩小時竟宣告不治，讓家屬難以接受。

