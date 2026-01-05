疑不熟路況「撞入宅」 屋主外出擺攤逃劫.愛貓慘死

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義縣太保市昨(4)日傍晚6點多，一輛轎車失控暴衝撞進民宅內，巨大聲響讓附近鄰居都出來查看，還好當時屋主去夜市擺攤，沒人在家，但家裡一隻養了8年的愛貓，卻不幸慘死，根據了解，駕駛沒有酒駕，疑似路況不熟才會釀禍，詳細肇事原因，還有待進一步調查釐清。

傍晚6點多，一輛轎車高速往民宅衝，看起來也沒剎車，直接撞進民宅裡面，相當誇張，住家被撞到一片狼藉，東西散落滿地都是，屋主剛好去夜市擺攤沒人在家，其他鄰居聽到聲響都過來查看，屋主說：「貓要跳下來，結果東西倒下來夾死了，他車頭就是在這邊。」

還好沒人在家躲過一劫，但一隻養了8年的愛貓，當時剛好在車庫，卻因此喪命，嘉義縣警水上分局交通組組長陳有達說：「這部轎車是從雲林來載朋友，要到老人會館去探望朋友，駕駛可能是因為路況不熟，或許有分心的情況。」

車禍意外發生在昨日傍晚6點多，嘉義太保市，駕駛疑似路況不熟，結果一時閃神，失控撞進民宅，還好駕駛乘客人也沒有大礙，但屋主損失慘重，花了整夜時間清理住家，嘉義縣水上鄉麻寮里長侯水波說：「有的往那邊去，有的開往太保去，做閃黃燈是可以啦，之前爭取要用紅綠燈，但是說不方便。」當地里長反映，這邊旁邊就有國中，人車出入多，但卻沒有路口號誌，如果又有駕駛恍神暴衝，真的很危險，希望可以爭取改善，而用路人也得專心，注意行車安全。

