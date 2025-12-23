疑不給吃吃霸王餐⋯高雄7旬嬤賣豬血湯遭毆：他沒帶錢又稱有蟑螂要退款

記者林昱孜／高雄報導

高雄一名謝姓男子疑似想吃霸王餐不成，竟然出手毆打麵店老闆娘，挨告傷害。（圖／翻攝畫面）

想吃霸王餐還揍人？高雄一名謝姓男子19日前往前鎮區某麵店，點了碗豬血湯沒帶錢，應闆娘要求回家付錢取貨，吃到豬血剩2塊，又聲稱餐點內有蟑螂喊退錢，闆娘不願意配合挨揍，驗傷提告。警方循線找到動手謝男，訊後將他依傷害罪，移送法辦。

「對方是70歲的老人，受得了這樣暴力對待嗎？我媽現在已經腦震盪會暈會吐了」，有網友在《Threads》上公布監視器，謝男嘴巴邊罵邊出拳，一拳往麵店老闆娘臉上揍。原來，他到攤位上買豬血湯卻聲稱自己沒帶錢，被老闆娘請回家拿錢再取餐，謝男雖照做但卻面露不悅，半小時後端著剩下2塊的豬血湯，稱「裡面有蟑螂」要求退錢未果，氣到出拳揍人。

陳姓老闆娘高齡72歲，挨揍後連生意都不敢做，對方至今也沒有一句道歉，氣到報警驗傷提告。前鎮分局立即組成專案小組，擴大調閱影像畫面，19日17時許查緝涉案人謝男（年約42歲）到案，全案依違反《刑法》傷害罪調查後，移請高雄地檢署偵辦。

