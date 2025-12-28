疑中共灌流量造「大紅大紫」假象！國安單位：館長恐走向社會性死亡

政治中心／綜合報導

國安單位推測，統戰單位將目光投向館長。（圖／翻攝自館長YouTube）

中國對台認知作戰手法正快速轉型。國安單位掌握，中共當局近年逐步捨棄傳統統戰論述，改以高度情緒煽動的操作模式，結合資本、演算法與網紅經濟，試圖從心理層面影響台灣社會。近期鎖定網紅「館長」陳之漢，透過灌流量、製造聲量，營造「大紅大紫」的假象，企圖擴散親中敘事。

根據《自由時報》報導，內部人士指出，過往中共對台資訊操作屢遭識破，傳效果逐年遞減，因此改採類似「暴力行銷」的新型態認知作戰。此類手法並不著重論述邏輯，而是刻意放大情緒張力，透過憤怒、不滿與焦慮等情感操作，影響受眾對政治與社會議題的判斷。

廣告 廣告

中共引進AI與演算法技術，以利更精準鎖定目標族群外，也同步調整代言者策略，從「理性說服」轉為「情緒帶動」。在多方評估後，統戰單位將目光投向館長。國安高層分析，館長雖常因言詞風格遭批評低俗粗鄙，但其草根、直接的表達方式，與部分經濟與社會處境相對弱勢、平日較少接觸政治資訊的民眾產生高度共鳴，中共企圖藉此影響對現狀不滿的年輕族群與藍領階層。

然而，歷史經驗卻顯示，一旦網紅被視為政治傀儡、背離原本支持者的核心價值，其影響力往往迅速瓦解。相關人士直言，這類「收買式統戰」的結果，常使當事人在原有社會圈中陷入「社會性死亡」，從意見領袖淪為過氣的政治宣傳工具，實際統戰效益有限。

館長立場出現劇烈翻轉，影響力恐怕將會漸弱。（圖／翻攝自YouTube）

分析提到，館長過去以「挺台獨、捍衛台灣」形象累積聲量，卻在金錢誘因下迅速轉向歌頌中國，立場出現劇烈翻轉。對北京而言，此舉具有高度宣傳價值，可作為對台操作的樣板案例；然而在台灣社會中，相關行為早已造成「信任破產」的負面印象。國安人士評估，短期或可換取曝光與利益，長期而言，其社會影響力恐將面臨快速流失甚至全面瓦解的風險。

更多三立新聞網報導

用AI模仿意見領袖「口音與態度」 日媒揭中共傾國家之力滲透台灣大選

日媒揭中共介選音檔 韓國瑜怒嗆拙劣抹紅：羞辱台灣民主

解放軍介選錄音曝光！尹立、張博洋怒批：「韓流」是中共病毒式實驗

爆解放軍砸9千萬造「韓流」！林楚茵轟：中共介選鐵證如山 嗆爆國民黨

