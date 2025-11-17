疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日戰機緊急升空

（中央社東京17日綜合外電報導）日本防衛省自衛隊今天表示，一架疑似中國無人機最近在日本與那國島和台灣間飛行，為此航空自衛隊戰機緊急升空應對。

日本防衛省自衛隊在社群媒體X發文指出：「2025年11月15日星期六，一架據信來自中國的無人飛行載具，經確認在與那國島和台灣間飛行。」

日本防衛省自衛隊提及：「為此，日本航空自衛隊南西航空方面隊戰鬥機緊急升空應對。」（編譯：陳正健）1141117