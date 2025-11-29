疑中國豬仔誤闖地雷區！偷渡泰柬邊境遭炸重傷 泰控柬拒清雷

國際中心／程正邦報導

疑似中國豬仔從柬埔寨偷渡泰國時，在邊境誤踩地雷被炸重傷。（圖／翻攝自民意報）

中國籍男子非法入境泰國 沙繳府邊境慘遭地雷炸傷

一則跨境非法入境事件，再次揭示了泰國與柬埔寨邊境地雷問題的嚴重性。泰國軍方於今（29）日證實，一名中國籍男子在試圖非法入境泰國時，於泰國沙繳府哥頌縣境內誤踩地雷，身受重傷。泰國陸軍發言人溫泰·蘇瓦里上校對媒體表示，傷者已緊急送往醫院治療，目前正由沙繳府出入境警察展開調查。

據泰國《民意報》報導，該名中國籍男子事發時徒步穿越森林，從沙繳府哥頌縣濃瑪坤村的邊境非法入境泰國，不料在泰方管轄的地雷汙染區內被炸傷。

軍方初步研判，該男子疑似與近年猖獗的網路詐騙集團有關。這些詐騙集團常利用泰柬邊境的偏僻路段，非法運送人員（俗稱「豬仔」）和物資，導致許多人為了逃避正規邊境檢查，誤入充滿危險的地雷區。

柬埔寨電信詐騙猖獗，圖為金邊的桑園區中國、台灣豬仔遭驅逐出境。（圖／翻攝自柬中時報YouTube）

泰軍不滿：柬埔寨拒絕合作清雷 疑部署新型反步兵地雷

這起事件也引發泰國軍方對柬埔寨當局的強烈不滿。溫泰上校強調，該地雷污染區過去曾發現大量地雷，泰軍目前正按計畫進行清除作業。然而，他沉痛指出，柬埔寨軍方長期在邊境沿線大量布雷，不僅嚴重影響泰方執勤人員的安全，更直接威脅到兩國邊境民眾的生命財產安全。

溫泰透露，泰方已多次在雙邊會議中提出合作清雷的建議，但柬方態度始終消極，甚至在某些區域阻撓泰軍的清雷行動。他抨擊，柬埔寨身為《渥太華公約》（禁止使用、儲存、生產和轉讓殺傷人員地雷及銷毀此類武器的國際公約）的締約國，且獲得國際大筆資金援助進行地雷清除工作，卻始終不願履行責任。

更令人憂心的是，軍方情資顯示，柬軍不僅使用舊式地雷，近期更大量部署PMN-2型新式反步兵地雷，作為游擊戰術的一部分。溫泰強調，這些地雷具有高度殺傷力，無論軍民都可能成為受害者，完全違背人道主義精神與國際公約，泰方呼籲國際社會關注泰柬邊境的人道危機。

11月10日早晨泰軍士兵被地雷炸傷後，當天下午，泰國炸彈小組前往現場蒐證調查。（圖／翻攝自X平台 @MarioNawfal ）

