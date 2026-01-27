疑中國遊客揮五星旗放話「插滿台灣省阿里山」 林俊憲：已通報移民署





1名疑似中國籍的男性遊客，日前前往阿里山旅遊時竟拿出五星旗揮舞，還拍影片稱要將五星旗插滿「台灣省阿里山」，影片曝光後引來網友熱議。民進黨立委林俊憲今（27日）表示，已立即通報主管機關，並請移民署依規定對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

林俊憲今發文PO出一張影片截圖，只見1名疑似中國籍遊客在阿里山上揮舞五星旗，且影片中還用簡體字寫下「這一抹中國紅，將會插滿台灣省阿里山」。林俊憲表示，此影片來自民眾檢舉，該旅客拍影片後還上傳到抖音平台，進行政治挑釁。

廣告 廣告

林俊憲表示，他已立即通報主管機關，並請移民署依規對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

林俊憲強調，台灣是一個開放、多元、自由的國家，思想與言論自由受到高度保障。即使有人宣傳共產主義觀點，只要不違法，也在保護範圍內。「但自由並不等於可以踐踏國家尊嚴，或從事矮化台灣主權、傷害國格的行為」。

林俊憲續指，台灣這幾年能在國際舞台上持續受到關注，正是因為台灣民眾對自由與多元價值的堅持。「守住台灣作為一個國家應有的尊嚴與底線，是我們共同的責任，在這點上我們絕不會退讓。」（責任編輯：呂品逸）

更多上報報導

【有片】日本54年來首度零熊貓 上野動物園曉曉和蕾蕾今返中國

抓包民眾黨國防條例數字抄維基百科 沈伯洋轟1缺失毀台灣國防

中國三大航空延長赴日退票期限至10月24日 中日紛爭恐長期化