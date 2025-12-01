疑中國遊客闖勝尾寺破壞「台灣達摩陣」 影片瘋傳

一名穿著粉色長外套的女子無視旁人阻止，跨越界線進入達摩擺放區。（圖／Threads@cwsocool_授權提供）





日本大阪知名景點勝尾寺，因「必勝達摩」聞名全球，不少台灣旅客到當地都會買達摩祈願，還默契十足地在寺內把達摩排成台灣本島、TW、I♡YOU等創意造型，成為近期社群上的熱門話題。不過，最近竟爆出遭疑似中國大陸遊客刻意破壞，畫面曝光引發網友超怒。

在 Threads 查看

從影片中可以看到，一名身穿粉色長外套的女子，完全無視旁人勸阻，直接跨過界線闖入達摩擺放區。她蹲下來後開始移動達摩，而且不是調整一兩個，而是瘋狂來回挪動，甚至疑似折返兩次，把原本台灣旅客精心排出的造型通通破壞掉。

有民眾在她破壞前就拍下原本的模樣，只見達摩被排成台灣本島形狀，相當吸睛，旁邊也有其他旅客創作的字樣。但如今這些心血全被弄得亂七八糟，現場畫面讓人看了相當傻眼。

在 Threads 查看

影片一上網立刻掀起熱議，大批網友痛批該名女子疑似來自中國大陸，行為不但不尊重現場氛圍，也踐踏其他旅客的心意。更有人聯想到近期中日關係緊繃，中國官方才剛呼籲自家民眾避免赴日旅遊，如今卻還有人去日本鬧場，讓網友氣得直呼「實在太沒水準」、「到底在想什麼？」

