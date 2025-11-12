疑中國長臂管轄 徐佳青：新加坡拒我方官員出席亞洲台商總會

「亞洲台商聯合總會第33屆第二次理監事會議」原訂12月8日於新加坡舉辦，僑委會官員恐因新加坡政府立場而無法以公務身分出席。僑委會委員長徐佳青12日赴立法院備詢時，證實新加坡以「擔憂影響當地華僑認知」為由拒絕我僑委會官員赴會，並表示後續接洽協商「得到的訊息都不是太樂觀」。

立法院外交及國防委員會12日由僑務委員會進行業務報告，僑委會委員長林佳青在答詢時證實僑委會官員恐因新加坡政府的立場，而無法以公務身分出席原訂12月8日在新加坡舉行的「亞洲台商聯合總會第33屆第二次理監事會議」。

民進黨立委林楚茵指出，新加坡一向奉行「一中原則」，在近期中國國務院總理李強訪問新加坡後，又再度公開重申「反台獨」立場，顯示中國對海外僑務活動的政治干預已逐步擴張。

林佳青回應表示，僑委會原本規劃派員出席亞洲台商聯合總會理監事會議，但根據目前了解，雖然新加坡是免簽國，私人身分可自由進出，但若為公務行程，仍須取得對方政府的默許與同意。她指出，僑委會已透過駐新加坡代表處接洽，但得到的訊息不太樂觀，這主要和新加坡一貫立場有關。

林佳青說明，新加坡方面認為僑委會前往訪問「可能影響當地僑民認知」，且以此理由拒絕僑委會官員以公務身分訪問新加坡。她說：『(原音)目前為止是新加坡認為...他們認為新加坡是一個以華裔為移民的主要國家，所以認為本會去會對他們有一些影響、會影響他們僑民的認知，所以他是以這個理由來拒絕僑委會的任何官員，不只是委員長而已，是任何官員都不能出訪新加坡。』

林佳青也表示，僑委會持續關注各國發展情勢，並提醒僑界人員「在過境或轉機時都要提高警覺」，尤其是榮譽職人員應避免被標示或列入所謂「長臂管轄」範圍，減少遭遇干擾與風險。她更補充說明，目前新加坡尚未列入政府旅外警示名單，但「未來可能也要警示」。