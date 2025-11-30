疑亂親外國客！ 北捷醉男遭壓制 出拳攻擊站長

男子疑似喝完酒之後，在捷運上親隔壁外國女乘客的肩膀。（圖／東森新聞）





也是喝酒引發衝突！台北一名男子疑似喝完酒之後，在捷運上親隔壁外國女乘客的肩膀，當下有民眾目睹整個過程，除了上前制止之外，也連忙按下通報鈴，沒想到這名男子一下車，不但情緒激動還出拳攻擊，導致站長左前額受傷，提告傷害；對此捷運公司嚴正表示暴力零容忍，而這樣的行為也已經違法，將開罰1500－7500元罰鍰。

捷運台北車站人來人往，但是卻有一名男子被保全壓制在地。站務員：「他在這裡他在這裡。」

警方接獲通報，趕抵現場了解狀況，男子情緒超激動，引起不少旅客側目，到底發生什麼事。

當時一名男子喝完酒之後，在捷運車廂上做出了脫序行為，當場親了隔壁女乘客肩膀，有民眾目睹後，除了制止之外，也連忙按下了通報鈴。事發在29號晚上10點多台北捷運淡水信義線，當時這名廖姓男子跟被害人坐在隔壁，疑似親了對方肩膀好幾秒，被害人雖然感覺不舒服，卻因為語言問題無法順利溝通，一旁乘客挺身而出，透露被害人還因此嚇哭，男子卻聲稱被害人沒有說不願意，這是告訴乃論罪，有沒有違法不是你們說了算。

其他民眾：「會喝止他啊，而且會很大聲的說，你在幹什麼，因為有時候這種喝醉酒，他自己也不知道他自己在幹什麼，旁邊又沒有人的話，就是趕快離開那個座位區，去到別的地方去，找人潮多的地方，當下遇到的話，我就會先去按那個，車上不是有緊急按鈕鈴，按那個之後再離開現場，我會先保護我自己，先讓自己安全之後，如果有能力的話再保護別人。」

被害人表示因為個人行程問題，暫時不追究先行離開，站長則在處理過程中，被男子揮拳攻擊，導致左前額受傷提告傷害。

對此捷運公司嚴正表示，暴力零容忍將由法政單位協助，這樣的行為，也已經違反大捷法規定，拒絕大眾捷運系統站車人員查票，或妨礙其執行職務，將開罰1500元以上，7500元以下罰鍰。

疑似黃湯下肚在捷運惹事生非，騷擾外國人，實在丟盡台灣國際形象。

