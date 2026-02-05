疑介入總統大選！退役少將、歸亞蕾胞妹涉共諜案 最高院判部分無罪確定

記者林盈君／台北報導

前國安會秘書長蔣緯國秘書的祝康明、海軍退役少將孫海濤、退役少將劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂等4人，遭控涉共諜案，被控在台幫中共拉攏退役將領，甚至介入總統大選等，遭檢方提起公訴。法院一審判4人無罪，檢方上訴最高法院，本月5日，最高院認為，檢方所提之證據，無從確認被告等有涉及國安之罪證，因此維持部分無罪確定，另將4人涉違反《反滲透法》部分撤銷，並發回更審。

歸亞蕾胞妹歸亞蒂等4人遭控涉共諜案，最高院判處無罪。（圖／資料照）

回顧整起事件，檢警成立的專案小組查出，祝康明擔任「黃埔聯誼會」會長，自2017年起，疑似長期引介退役高級將領赴中交流，甚至赴美國、廈門等地接受落地招待，累計超過20人，提供與中共統戰組織接觸、拉攏吸收機會，宣傳「和平統一」、「一國兩制」等統戰思想並發展組織。

廣告 廣告

退役少將孫、劉則疑似夥同祝康明，以自身軍方人脈，透過協會運作，資助舉辦社區型態選舉活動，並明示支持在野的總統及立委候選人。檢警指揮調查局高雄市調查處、國家安全維護工作站搜索26處據點，約談中華民國退伍軍人協會十多人，訊後將祝、孫、劉3人，依違反國安法之為大陸地區發展組織罪聲押；孫、劉另涉反滲透法、總統及副總統選罷法。

另外，藝人歸亞蕾的妹妹歸亞蒂，因擔任被告牽涉的協會行政人員，負責活動經費支付收納工作，也被檢方約談。檢方於2024年3月間偵查終結，對4人提起公訴，案經高雄高分院審理，於去年2月間，判處4人無罪，檢方上訴最高法院。本月5日，最高法院判決出爐，4人遭控違反《國家安全法》無罪確定，檢方指控4人違反《反滲透法》部分，仍有疑義尚待釐清，發回高雄高分院更審。

更多三立新聞網報導

新店養生館淪淫窟！女員工暗示+500元可半套 臥底警聽「關鍵字」逮人

桃園男重機店暴走！失控「狂毆店員」推倒2重機 3年前雙刀架頸嚇壞路人

新北76歲翁失聯1天！墜落長潭壁橋溪谷、倒臥溪床1天1夜 送醫搶救不治

台東機車碰撞大貨車！65歲騎士瞬間噴飛、墜大排水溝OHCA送醫不治

