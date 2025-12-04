疑介入詐團施壓警方道歉 王婉諭：林思銘須向人民說清楚

國民黨立委林思銘遭爆疑似介入「聖石金業」相關案件，時代力量黨主席王婉諭表示，對於「警察是對的、卻被逼向錯的人道歉」的荒謬情況，林思銘必須向台灣人民說清楚、講明白。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨立委林思銘遭爆疑似介入「聖石金業」相關案件，對此，時代力量黨主席王婉諭對此表示，林思銘疑似向警方施壓、要求撤下反詐騙新聞、公開道歉，甚至導致執勤員警遭到懲處，對於「警察是對的、卻被逼向錯的人道歉」的荒謬情況，她認為林思銘必須向台灣人民說清楚、講明白。

王婉諭指出，今年3月，1位陳姓婦人在標榜高檔黃金買賣的「聖石金業」業務陪同下，到銀行準備轉帳28萬元。行員覺得不太對勁，立刻報警。警方到場後，認定是詐騙，事後把這起案件寫成反詐騙案例，提醒民眾要小心。根據聖石金業自己在官網發的聲明，他們不只發律師函嗆告，還要求警方公開道歉。最後，新北市警方被迫撤下新聞、發出道歉聲明，甚至還對執勤員警進行懲處。而根據媒體報導，能讓警方低頭的關鍵，就是立委介入協調，而這位立委，疑似就是林思銘。

王婉諭指出，前陣子林思銘才被爆出，以接受陳情為由，協助涉案的太子集團中國籍幹部入境，現在又被質疑選民服務牽扯到疑似詐騙集團，實在讓社會無法接受。她強調，林思銘委員辦公室是否介入協調？甚至向警方施壓，要求道歉、要求懲處？必須跟台灣人民解釋清楚。

王婉諭強調，警方依法執行勤務，卻還要被懲處、被迫道歉，這種政治人物介入執法、護航詐團的案例，就是台灣打詐最大的阻礙之一。她呼籲，政治人物不應成為詐騙集團的保護傘，而應全力支持第一線員警依法執法，還給台灣一個真正有能力打擊詐騙的政治環境。

