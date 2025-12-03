疑介入高志綱婚姻…女星再爆「帶酒醉球員回家拍私照」牽扯北部某投手

娛樂中心／綜合報導

近期統一獅教練高志綱遭爆和網紅林倪安爆出婚外情，引發熱議；起因是一名自稱正宮的網友在社群平台發文並公布多張紀錄與截圖，點名林倪安酸言「當了半年多的小三開心嗎？」而該名網友先前曝光林倪安「如何勾搭」球員的手法也被挖出，文中指出林倪安會將球員灌醉帶回家並拍私密照，其中還牽扯出「北部某投手」。

該名自稱是高志綱元配的網友在社群平台「Threads」，指出林倪安會在開設的小帳號中，多次發出球場側拍教練的照片，也會在限時動態抒發對教練的感情，甚至會用塔羅牌問跟教練的姻緣，稱算出的結果是2人為前世夫妻，「上輩子還沒還完這輩子要繼續還」，即便這輩子還不完，也會延續至下輩子，「讓她覺得為什麼相愛的2個人不能在一起？」

本以為林倪安多專情，但該網友卻表示，林倪安曾多次詢問ChatGPT「教練跟『北部某投手』哪一位比較愛她」，讓自己感到相當傻眼、不知要說什麼？此外，原PO也指控，林倪安會先與一大群球員喝酒，之後在從中挑一個喝醉的球員帶回租屋處，並趁對方酒醉睡著時，拍下多張親密的床上合照及裸露特寫照；至於對其招數無感的球員，就會轉稱是「弟弟」，但無論是「弟弟」、「男友」還是「阿伯」，她每一位眷屬票都要好要滿，甚至會「情勒球員跟眷屬，一直欺騙圈內人」。

原PO透露，林倪安認為在球圈是有影響力的自媒體，就是因認識不少球星，有些還「關係匪淺」，另「她的賴社群裡面一直在亂說她自己的事情，把自己造神，造成清純受害的形象」，對於所有她不喜歡的眷屬、球員和「不跟她發生關係或是當她是X女的球員」，則都會被抹黑並在群組裡「被講得很爛」，然而「非常多事情都是無中生有」，因此原PO提醒這些人「醒醒，再被繼續騙下去，真的就是笨」。



