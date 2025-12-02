疑介入高志綱婚姻！女星再爆「帶醉球員回家拍床照」牽扯北部某投手

林倪安近日被爆出介入統一獅教練高志綱婚姻。（圖／翻攝自林倪安IG）





網紅林倪安近日遭爆與中職統一獅教練高志綱婚外情，一名自稱是正宮的網友更公開多張對話紀錄，直接點名「林倪安當了半年多的小三開心嗎」，而該網友先前公開林倪安手法的貼文也被挖出，其中更指出她將球員灌醉帶回家拍裸露照，還牽扯「北部某投手」。

一名自稱高志綱元配的網友在Threads發文指出，林倪安曾多次詢問Chatgpt「教練跟北部某投手哪一位比較愛他」，令她相當無言，不僅如此，該名網友更表示，林倪安與一大群球員喝酒時，會從中挑一名喝醉的球員帶回自己的租屋處，「 趁對方睡著時拍下多張親密床上合照，傳裸露色情特寫照」。

該名網友指控林倪安將醉酒球員帶回家拍裸露照片。（圖／翻攝自Threads）

該名網友提到，某些對這些招數無感的球員，林倪安就會轉稱是「弟弟」，「但不管是弟弟還是男友還是阿伯，她每一位眷屬票都要好要滿」還藉此情緒勒索球員及眷屬，不斷欺騙圈內人，將自己打造成清純受害的形象。

另一方面，該名網友也爆料，林倪安在與粉絲的社群中不斷抹黑自己不喜歡的球員與眷屬，直言「不跟他發生關係或是當他是妓女的球員，都會被他在群組裡講的很爛」，貼文曝光後，不少網友紛紛好奇起北部某投手的真實身份，不過該網友至今尚未回應。

針對介入高志綱婚姻的爆料內容，林倪安稍早澄清是AI生成的假截圖，隨後就將Threads帳號轉為私人，IG也關閉留言功能。而統一獅球團則回應表示，目前內容都屬網路傳言，「相關情況球團已經在了解當中」，若後續查出有確切違規事證，不排除做出最嚴厲處分。



