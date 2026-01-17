疑付錢找國軍買機密上繳中國！ 中天主播林宸佑及5名軍人羈押禁見

高雄橋頭地檢署日前指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊及憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人涉嫌違反《國家安全法》、貪污治罪條例及刑法洩密等案件。昨（16）日，檢方執行搜索行動，對中天電視主播林宸佑及9名現退役軍人進行偵訊。

檢方指出，林宸佑涉嫌向現役軍人提供新台幣數千至數萬元不等的金額，再由軍人交付軍事相關資料予中國人士。經檢察官訊問後，檢方向橋頭地方法院聲請羈押林宸佑及5名現退役軍人，法院裁定全部羈押禁見。對於羈押理由，法院表示因涉及偵查不公開，暫不便對外說明。

據了解，林宸佑（綽號「馬德」）於台北租屋處遭拘提，並於昨晚被押解至高雄偵訊。其所屬公司中天發布聲明表示，公司對案情毫無所悉，無可回應，並希望司法能公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。

