疑仙人掌桿菌奶粉銷台 「新安琪兒」預防下架批號曝

「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」展開預防性回收下架。（圖／翻攝自業者官網）

繼國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌後，法國乳製品公司拉克塔利斯集團（Lactalis）也傳出問題。拉克塔利斯21日發緊急公告指出，旗下多款嬰兒奶粉原料疑似遭仙人掌桿菌毒素污染，已針對全球18個國家展開預防性回收。對此，我食藥署表示，一批「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」已輸入台灣，預計回收近3萬罐，另一批則是還在海運，尚未入關，將直接予以退運。

綜合外媒報導，拉克塔利斯集團旗下營養健康部門（LNS）指出，這次召回範圍主要針對在藥局及各大超市販售的「Picot」嬰兒奶粉。聲明中強調，由於從某間國際供應商取得的原料「Omega 6 ARA」（花生四烯酸）檢測出仙人掌桿菌毒素，公司決定採取預防措施，主動回收受影響之特定批號；其餘批次的奶粉均符合安全標準，消費者無須過度恐慌。

而其發言人也證實18個預防性回收國家名單包含台灣。對此，衛福部食藥署22日表示，我國業者自主通報預防性回收1批號嬰幼兒配方奶粉產品「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」，原因為產品疑無法排除使用原料污染仙人掌桿菌毒素，基於對消費者健康安全之高度重視，決定主動通報並預防性自主下架。

食藥署已要求輸入業者應依據食品安全衛生管理法第7條落實自主管理，確保輸入產品衛生安全並符合我國規定。若發現產品有危害衛生安全之虞，應立即通報所在地衛生局，以及配合衛生機關查察。

回收產品資訊如下：

品名：新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方

批號： 8000003215

規格：900公克x12

製造日期：2024/11/23

有效日期：2027/11/16

製造廠商：CELIA LAITERIE DE CRAON

供應廠商：LACTALIS INTERNATIONAL

產地：法國

