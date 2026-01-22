疑仙人掌桿菌毒奶粉銷台 新安琪兒預防性下架回收





法國乳製品龍頭拉克塔利斯集團（Lactalis）緊急發布聲明指出，旗下營養部門生產的部分嬰兒奶粉，疑似原料遭「仙人掌桿菌毒素（Cereulide）」污染，已在全球18個國家啟動預防性回收，其中亦包含台灣。衛福部食品藥物管理署隨後公告，業者主動通報並預防性下架「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」，數量共2萬9928罐。

食藥署說明，我國業者自主通報預防性下架嬰幼兒配方奶粉產品「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」，原因為產品疑無法排除使用原料污染仙人掌桿菌毒素，基於對消費者健康安全之高度重視，決定主動通報並預防性自主下架，該批號數量共2萬9928罐。

回收產品為「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」，批號8000003215，規格900公克×12罐，製造日期為2024年11月23日，有效期限至2027年11月16日，產地為法國。

衛福部：消費者可辦理退貨

衛福部長石崇良今天（22日）受訪表示，昨晚接獲該品牌國外總部通知，有2個批號原料檢測出仙人掌桿菌毒素，台灣方面無法完全排除風險，因此主動啟動下架回收措施。其中一個批號已在市面販售，另一個尚未進口，相關退貨專線隨後對外公布，已購買的消費者可以辦理退貨。

新安琪兒也於官網發布聲明強調，目前在台販售的其他嬰幼兒產品均安全無虞，請消費者安心使用，此次為自願性、預防性回收特定批號產品，呼籲消費者若持有該批號奶粉，請停止使用，並攜帶產品至原購買通路辦理退換貨。

根據外媒報導，拉克塔利斯集團指出，問題原料為自國際供應商取得的「Omega 6 ARA（花生四烯酸）」，檢測發現可能含有仙人掌桿菌毒素，嬰幼兒若誤食恐引發嚴重嘔吐與腹瀉。公司強調，除特定受影響批次外，其餘產品均符合安全標準，消費者無須過度恐慌。（責任編輯：王晨芝）

品名：新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方



批號： 8000003215



規格：900公克x12



製造日期：2024/11/23



有效日期：2027/11/16



製造廠商：CELIA LAITERIE DE CRAON



供應廠商：LACTALIS INTERNATIONAL



產地：法國







