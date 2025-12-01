疑代理商官網下架瑞幸咖啡頁面 龔明鑫重申：有營業事實就介入了解

網傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)12月將登台，不過疑似其代理商的順昱控股公司，截至今天(1日)下午，官網有關首家旗艦店門市預計12月登場、顯示瑞幸咖啡麋鹿標誌與「Luckin Coffee」字樣的菜單頁面通通下架，僅剩「Coming Soon」頁面。龔明鑫傍晚受訪時強調，不論代理商頁面如何呈現，瑞幸咖啡如透過代理商來台營業，只要有營業事實，經濟部就會主動了解其代理性質。

順昱控股公司先前在官網頁面，披露首家旗艦店門市預計2025年12月登場，並在人力銀行網頁刊登招募咖啡店門市店長及副店長、咖啡師的訊息，且其官網菜單頁面中，多項飲品圖示皆有中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的麋鹿標誌及「Luckin Coffee」字樣，經媒體報導後，引起瑞幸咖啡登台的討論。

順昱控股公司官網將有關首家旗艦店門市預計12月登場、顯示瑞幸咖啡麋鹿標誌與「Luckin Coffee」字樣的菜單頁面通通下架。(圖截自順昱控股官網)

時至1日下午，記者觀察官網上相關頁面全數下架，僅剩「Coming Soon」頁面，其頁面更載明簡體中文的「版权© 2025 順昱控股股份有限公司 -保留所有权利。」、「由 提供技术支持」等字樣。不過，順昱控股在人力銀行的徵才訊息截至傍晚5時許仍沒有變動。

龔明鑫指出，瑞幸咖啡目前僅有向經濟部智慧財產局申請商標logo註冊，但沒有向經濟部申請投資台灣；國內若有業者要代理引進，目前尚不清楚業者與瑞幸咖啡之間的代理商業模式為何。他並強調，不論代理業者官網如何變動，只要瑞幸咖啡透過代理商來台，經濟部就會主動了解，確認代理情形以及Logo相關授權是否合規。(編輯：許嘉芫)