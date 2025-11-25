疑似中國無人機現蹤與那國島外海 日軍機緊急升空因應

（中央社東京25日綜合外電報導）日本政府今天指出，在偵測到一架疑似中國無人機現蹤鄰近台灣的與那國島外海後，日方派遣軍機緊急升空因應。與那國島近日被捲入日中兩國已持續數週的外交爭端。

與那國島位於日本最西端，距離台灣僅111公里，被視為「台灣有事」時日本的第一線防衛據點。

法新社報導，這架無人機在與那國島附近海域被發現，東京當局計劃在該島部署飛彈，此舉引發北京不滿。

日本防衛省在社群媒體X平台發文寫道：「我方確認，一架據信屬於中國的無人飛行載具週一（24日）飛越與那國島和台灣之間的海域。」

根據日本防衛省，當地的航空自衛隊派遣「軍機緊急升空」因應。

日本首相高市早苗本月稍早表示如果中國入侵台灣，東京可能採取軍事回應，這番話引發日中對立加劇。

日本防衛大臣小泉進次郎本月23日視察與那國島後，宣布如期推動在當地部署飛彈，中國昨天則痛批日方這項決定「刻意製造地區緊張，挑動軍事對立」，兩國緊張關係因此再次升溫。

小泉進次郎今天反駁：「預計部署的中程地對空導向飛彈為防禦性裝備，旨在反制入侵我國的飛行器及飛彈。」

他告訴記者，部署這些飛彈「不是為了攻擊其他國家，日本全國各地也已部署（這類飛彈），顯然不致升高區域緊張局勢」。（編譯：洪培英）1141125