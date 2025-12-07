疑似入獄前找前女友要錢？新北壯男鐵撬砸美髮店.潑汽油嗆縱火

社會中心／陳妍霖 董子誠 新北報導

真的很衰，新北三重一家美髮店大白天被砸店，40歲蔡姓男子傳出因為即將入獄服刑，居然跑去向前女友要錢，被拒絕後騎腳踏車，拿鐵撬衝美髮店砸店，還潑汽油威脅縱火。逃逸後又重返現場，剛好警察到場，直接依現行犯逮捕。

穿短袖、手臂刺青的壯碩男子，情緒激動，不斷掙扎，最後被警方壓制在地，因為他居然衝美髮店砸店還潑灑汽油威脅。





被4名員警包圍壓制，全程被民眾目擊拍下，原來，40歲蔡姓男子騎腳踏車，跑到新北三重一家美髮店，疑似向前女友、也是美髮店老闆的妹妹，要錢不成，竟然潑汽油、拿鐵撬砸店後逃逸，但沒過多久，竟然又重返現場。





附近住戶說，「我剛回來還沒有怎麼樣，一下子我上去下來，怎麼裡面玻璃都被打破了，結果被警察帶走，一根鐵撬這麼長」。



另一位住戶則說，「拿滅火器到處噴，牆壁、門窗都是，嫌犯被警察抓去，那腳踏車放在那邊，沒有牽走啊」。

嫌犯騎乘的腳踏車，還遺留現場，腳踏車上，疑似還綁著長刀，有些嚇人，美髮店裡面、座椅到處都是碎玻璃。

新北三重警分局重陽所所長葉哲宏表示，「本本分局接獲有店家遭潑灑汽油情事，員警火速趕到現場釐清案情，蒐集事證，豈料犯嫌手持鐵撬返回案發現場，員警立即將犯嫌依毀損現行犯逮捕，訊後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌移送新北地檢偵辦，並建請羈押，以杜絕不法」。





店家疑似嚇到不敢營業，但究竟雙方有甚麼恩怨，警方還要進一步釐清。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

