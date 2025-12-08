疑似官宣！凱蒂佩芮曬「貼臉放閃照」 男主角是加拿大前總理

凱蒂佩芮曬與加拿大前總理杜魯道的「貼臉放閃照」。圖／katyperry IG

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）先前多次被目擊與加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）約會，包含一起親密用餐、牽手走出戲院、在船上火熱相吻，但是對於外界提問兩人是否正在交往，兩人都未曾給出正面回應。不過，凱蒂佩芮昨天（12月7日）突然在IG了一系列開心到日本出遊的照片，她和杜魯道「臉貼臉自拍」放閃，疑似官宣兩人的戀情。

凱蒂佩芮目前在世界各地進行巡演，昨天在IG上發了一系列日本遊玩照片和影片，寫著「tokyo times on tour and more」，說明自己正在東京旅行，照片有吃日本料理、甜點、看相撲比賽等等，五花八門，看來確實是一趟很豐富的旅行，但是其中一張和杜魯道臉貼臉的合照，才是大眾關心的焦點。

現年53歲的杜魯道7月時曾被目擊現身凱蒂佩芮的演唱會，還被拍到兩人共進甜蜜晚餐，她們10月一起在巴黎戲院看了一場表演，慶祝凱蒂佩芮的生日，當時兩人就大大方方地一起牽手走出戲院。

這次凱蒂佩芮曬出兩人臉貼臉、充滿笑容和愛意的合照，也被外界認為是官宣戀情，照片公開僅短短1天就有34萬網友按讚，紛紛留言祝福「彼此對望的眼神好甜蜜」、「終於官宣啦」、「為你們感到無比的高興，祝福你們」。

但也有加拿大民眾生氣留言「妳在想什麼？這個人毀了加拿大。妳就找不到一個像樣的人嗎？」、「噁心！他毀了我們的國家！小心」、「我希望妳讓他像他搞垮加拿大那樣破產」、「先是坑了加拿大，現在又坑了凱蒂佩芮」。

杜魯道於2015年至2025年擔任加拿大總理，同時也是自由黨領袖，已於今年宣布辭職。凱蒂佩芮發行過7張專輯，曾13次獲得葛萊美獎提名。



