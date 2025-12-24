疑似張文哥哥親筆信曝光 向余家昶母親致歉：謝謝您把英雄帶到世上

余家昶80歲母親展現高度寬容與大愛，明確表示「不怨張文，也不怨他的父母」。（鏡新聞）

27歲張文19日從台北車站M7、M8出口丟擲煙霧彈、隨機砍人，一路襲擊至捷運中山站與誠品南西店，造成4死11傷，震驚社會，張文的父母昨天首度公開露面，面對鏡頭鞠躬下跪致歉。張文的哥哥在高雄擔任工程師，昨天並未隨父母露面，今天（24日）悼念余家昶的現場出現一束花，署名「張嫌兄長」，寫滿2張卡片，主要是感謝余家昶母親的大愛與包容，另外也透露張文疑似在求學、軍旅時期遭受霸凌。

疑似張文哥哥信件全文如下：

TO英雄余家昶、余媽媽：或許我知道消失於社會的目光上，對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。

這麽多天以來，我幾手天天關心社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？

但…家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這麼險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓的進而做出逾矩之事。

余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已……我知道我的這些言語在社會大家眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容。謝謝您。

by張嫌兄長

★ 《鏡新聞》關心您：尊重網路人權 iWIN反霸凌專線：02-33931885。