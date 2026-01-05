疑似為了覓食...保育類石虎穿越台61線 慘遭「路殺」吐血亡

彰化和美鎮美港公路傳出石虎遭路殺的憾事，有民眾發現一隻保育類的石虎躺在路邊慘死，疑似是穿越馬路時不慎被車輛撞上，但原本棲息在山區的石虎，怎麼會跑到靠海的和美社區？有專家就分析，可能是因為低海拔地區被開發，石虎找不到食物才會跨越烏溪，跑到台61線來覓食。

疑低海拔地區都被開發 跨越烏溪覓食遭撞喪命

車來車往的台61線美港公路，一隻保育類石虎遭車輛撞死，就躺在馬路邊，民眾發現後趕緊通報農業處，農業處也派人到場將石虎個體裝箱，送往解剖分析研究。彰化縣府農業處林務野保科長蘇懷指出，初步研判這是一隻成年母石虎，在經由烏溪跨越到台61線時，不幸被車撞擊身亡。

只是民眾相當納悶，本該棲息在山區的石虎，怎麼會跑到靠近海邊的和美社區，甚至還在馬路上行動？生物專家李志穎分析，可能是低海拔地區都已經被開發，少數石虎才會沿著烏溪、濁水溪的河岸活動，下山覓食。

其實在國道3號彰化市往和美、伸港下方道路，都有提醒駕駛人請減速慢行，注意保護石虎的標誌，農業處也表示，會通知台61線道路主管機關公路總局，針對該路段評估相關因應措施，避免再有石虎被路殺的事件發生。

