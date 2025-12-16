疑似煮食不慎釀氣爆 鐵皮.砸屋遭炸飛 路過騎士遭割傷倒地

南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導

台南新營區１５日晚間八點多，一處民宅突然發生氣爆，不僅房屋被炸得面目全非，路邊的汽車玻璃也震碎噴飛，包含50多歲的屋主以及一名經過的路人，都慘遭氣爆波及受傷，初步了解，疑似是因為煮食不慎，才會釀禍。

疑似煮食不慎 台南新營民宅氣爆 鐵皮雜物炸飛 路過騎士倒地

警消到場搶救，事故現場面目全非。（圖／民視新聞）監視器拍下，一名騎士才剛騎車經過，沒想到下一秒。「砰。」路邊民宅突然發生了氣爆，現場揚起大量煙塵。「啊。」等到煙霧散去，只見路面上滿是玻璃碎片與被炸飛的鐵皮和大量雜物，遭波及的騎士，也倒在路邊，痛苦緩緩起身，附近民眾拿起滅火器幫忙滅火。目擊民眾：「就是有砰的一聲很大聲這樣，我們就走過來路口那邊看，就看到這邊有摩托車倒地。」

廣告 廣告

疑似煮食不慎 台南新營民宅氣爆 鐵皮雜物炸飛 路過騎士倒地

整間民宅被炸毀，家具等物都噴飛路面。（圖／民視新聞）事發地點就在台南新營區，晚間八點多，突然發生氣爆意外，現場一片狼藉，不只民宅被炸得面目全非，家中的椅子和電風扇等物，也都被炸飛到路上，臨停的汽車玻璃通通碎裂噴飛，警消獲報到場搶救，拉起封鎖線，並將傷者送醫。台南消防第一大隊大隊長邱國禎：「一名住戶還有一名路過的路人，有受到這個部分的一個灼傷，住戶據我們了解，可能是在家裡烹煮食物然後發生氣爆。」傷者家屬vs.記者：「他自己租房子在這裡而已，這租的也不是我們的房子這租的啦，現在兒子怎麼樣，我不知道我們媳婦趕過去，在台南奇美啊這樣喔，台南奇美燒燙傷中心啊。」初步了解，疑似是煮食不慎，使用桶裝瓦斯發生氣爆，屋主雖然意識清楚，但是包含臉部、前胸、雙大小腿及右前臂，近百分之50，2度燒燙傷，而遭波及的男子，則是臉部和手腳都遭到割傷，詳細氣爆原因仍有待釐清。

原文出處：疑似煮食不慎 台南新營民宅氣爆 鐵皮雜物炸飛 路過騎士倒地

更多民視新聞報導

23歲女清潔員遭撞亡！酒駕男上過節目「黑歷史曝光」

疑販售不健康貓咪! 消費者上門談判 遭業者持棍棒威脅

美國加州灣區氣爆! 屋頂牆壁被炸飛起火 釀至少6人傷

