疑似物體墜海畫面曝！F-16失聯飛官 2天前才度蜜月返台

失事飛官辛姓上尉。（圖／idf粉專提供）





空軍花蓮基地機身編號6700的F-16單座戰機，今晚（6日）執行夜間例行訓練時發生不明事故，飛官辛柏毅上尉跳傘逃生，搜救隊正全力搜救。而東管處的即時影像，也拍攝到疑似物體墜毀瞬間。



東部海岸國家風景區管理處架設在豐濱石梯坪的即時影像，在晚間19時28分30秒突然出現1團紅色火光，火光雖閃耀不到1秒，但在全黑的畫面中格外顯眼，再對照空軍司令部戰機在「19時29分失聯」說法，難免讓人懷疑與失事有關。不過真實情況仍待相關單位確認。

東管處即時影像突然閃出1道火球。（圖／翻攝畫面）

飛官才新婚度蜜月

空軍司令部說明，辛柏毅上尉晚間18時17分於花蓮基地起飛；19時29分執行返場任務過程中，疑似發生MMC任務電腦故障，當時戰機正進行密集編隊並進入雲層，辛上尉所駕駛的戰機隨後與塔台失去聯繫。推測發生空間迷向後跳傘。另據《中時新聞網》報導，辛柏毅近日才與同為軍人的妻子在芬蘭度蜜月，未料返台僅2天就發生失事。

海空全力搜救

空軍司令部第一時間成立應變中心，調閱各項監控數據以釐清精確座標，並於19時31分下令執行搜救任務。松指部S70C搜救直升機於19時54分起飛，隨後屏東第六聯隊的C130運輸機也於20時04分出動投射照明彈協助搜尋。

海巡署旗津艦、蘇澳艦及多艘搜救艇迅速趕往現場；海軍則派出1803左營軍艦，於19時48分加入搜救行列。海空搜救人力在豐濱外海編織成嚴密的搜索網，農業部漁業署也協助呼叫周邊作業漁船共同查看，不放過任何可能的生還機會。





