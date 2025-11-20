疑似疲勞駕駛釀禍！柬埔寨長途巴士凌晨自撞墜河 至少13乘客「睡夢中溺斃」

今（20）日，柬埔寨一輛載有37名乘客的長途巴士，凌晨在自撞橋頭護欄後墜入河中，造成至少13人死亡，另有20多名乘客受傷。（圖／翻攝柬中時報）

今（20）日，柬埔寨磅同省（Kampong Thom）傳出重大交通事故消息。一輛載有37名乘客的長途巴士，凌晨在自撞橋頭護欄後墜入河中，造成至少13人死亡，另有20多名乘客受傷，其中多人傷勢嚴重，且仍有旅客尚未尋獲。

據《柬中時報》報導，這起事件發生在當地時間20日凌晨約3點20分。當時，一輛隸屬於客運公司「Virak Rithy Transport」的45座巴士，正由暹粒開往金邊，在6號公路152公里至153公里路段因為撞上橋頭護欄後失控墜河。

當地警方指出，截至上午8點30分，救難人員已將嚴重受創的車身從河中吊起，並在車內發現13具罹難者遺體，其中包含8名女性。此外，現場亦尋獲20多名受傷乘客，其中多人傷勢嚴重，被送往附近的省立醫院治療。救援隊則仍在現場排查是否有乘客被水流沖離現場。

根據當地警方消息，由於巴士並無與其他物體相撞痕跡，研判這起事故可能是由於巴士司機在駕駛過程中打瞌睡，導致巴士撞上右側橋樑護欄後衝進約5公尺深的河道中。由於事發時已是凌晨，車上乘客大都在熟睡中，因此導致多人反應不及無法逃生。

