疑似發現源頭？基隆、汐止15萬戶用水油污染 今清淤追查

基隆河八堵抽水站遭污染，造成基隆、汐止15萬戶苦不堪言，基隆市政府與自來水公司連日追查，昨晚在暖暖碇內源遠路102巷溝渠發現疑似油膏流出，市府今天（12/3）在碇內設立前進指揮所，成立跨部會聯合專案小組，清除污染溝渠，並追查上游污染源。

自來水公司八堵抽水站上月27日出現油污染，暫停抽取基隆河原水，改由西勢水庫負責供應暖暖及仁愛區水源，但因西勢水庫蓄水量僅35萬噸，目前僅剩約3天水量可供給民生用水，這幾天雖透過新山水庫調度水源，減緩西勢水庫水量下降幅度，但受限於設備僅能支援供水。

基隆市長謝國樑昨晚前往碇內源遠路102巷勘查，發現溝渠下游有油污，疑似就是污染源頭，他表示，西勢水庫若無水可用，將影響暖暖區及仁愛區部分高地供水，總戶數約3萬5000戶。市府今天在碇內福安宮外成立前進指揮所，持續追查污染源，水公司也會啟動污染清除作業。

自來水第一區處處長張子中說明，目前從基隆河觀察到的疑似污染物，仍是呈油狀、乳化白化，尚未完全消散。現仍無法確定污染源頭與排放方式。由於污染尚未改善，取水仍無法恢復。

台水昨已委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠的疑似污染物，希望1天半內完成清除及水質檢測，工務局也會介入，儘速找出污染源。

謝國樑表示，昨跟環境部長彭啟明通電話，彭同意派專家支援清理，也將請水利署協助。另外，案件已由基隆地檢署指揮偵辦，警察局將持續配合調查。

