疑似粿粿王子「浴室裸體相擁照」瘋傳 網揭拍照心態：蒐集戰利品

藝人范姜彥豐日前在社群上突然指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，震撼整個娛樂圈，隨後王子和粿粿接連發布聲明回應，二人過往互動也一一被挖出，風波持續延燒，最近網路更瘋傳疑似是二人在浴室裸體相擁的不倫照。相關畫面曝光後，引發網友討論「為什麼出軌的人總喜歡拍照留下證據？」

有網友針對疑似粿粿和王子在浴室裸體相擁的照片發起「為什麼出軌的人總喜歡拍照留下證據？」的討論。（圖／粿粿IG）

范姜彥豐在爆料中表示自己有看見兩人出軌的明確證據，造成外界熱議。據《鏡週刊》報導，他口中的「鐵證」似乎包含了對話紀錄、合照甚至是親密影像，其中討論度最高的便是「裸體相擁」的照片，未料近日資深媒體人巫嘉芬竟直接在節目《57爆新聞》上公開疑似2人的裸體相擁照片，瞬間在社群上掀起一波輿論。

有網友就在Dcard上發文詢問「為什麼出軌的人總喜歡拍照留下證據？」表示幹壞事的時候一般都會想盡辦法煙滅證據，而且婚外出軌這種事情實在沒必要記錄下來，實在好奇為何粿粿和王子要拍照留證據，「難道不會想到風險嗎？」

文章發布後，網友們紛紛留言表示看法：「不怕啊，怕就不會出軌了」、「就是搜集戰利品的概念啦」、「很多時候做壞事有僥倖心態，這是人性」，也有人諷刺道：「她可以改名叫裸裸。」、「以後偷吃裸照可以簡稱粿照了嗎」。

