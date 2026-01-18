疑似視線死角釀禍 機車女騎士慘死大貨車輪下

〔記者徐聖倫／新北報導〕64歲張姓婦人昨晚騎機車載女兒行經新北市三峽，在復興路、隆恩街口因不明原因與同向的大貨車相撞，張婦倒地後被車輪輾過下半身，造成嚴重撕裂傷，最終失血過多傷重不治。警方初步推斷，有可能是大貨車視線死角，根本沒注意到一旁機車，詳細車禍原因仍待釐清。

據悉，張婦昨晚間6時許騎車載女兒從鶯歌出發，行經三峽區復興路，在隆恩街口時與同向許姓男子駕駛的大貨車相撞，張婦、女兒連人帶車倒地；不幸的是，車輪輾過張婦下半身，警方、消防據報趕抵，即刻將其送往恩主公醫院急救，但最終仍失血過多不治身亡。

警方於現場進行繪測、調閱監視器等相關採證，也對兩肇駕駛進行酒測、唾液篩檢，均沒有酒駕、毒駕行為；許男向警方表示，他根本不知道有機車在旁邊，他也只是正常行駛沒有違規，不知道怎麼撞上的。警詢後，依過失致死罪嫌，將許男移送法辦，詳細車禍發生原因與肇責，將待後續釐清。

