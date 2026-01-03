疑似蹲下逗狗遭休旅車輾過！ 狗死.44歲婦重傷

彰化縣 / 綜合報導

彰化埔鹽鄉發生一起車禍，當時1名婦人牽著自己的寵物狗，蹲在自助餐店門口疑似在逗狗，而他後方停著一輛紅色休旅車，駕駛起步時疑似視線死角，沒有發現婦人蹲在車子前面，車子撞上她後直接輾過，婦人和小狗都被捲入車輪底下，造成小狗當場死亡，而婦人右側肋骨骨折.全身多處擦挫傷，送往加護病房治療中。

一名婦人牽著愛犬，蹲在紅色休旅車前面，疑似在和小狗玩耍，下一秒後方的休旅車，緩緩起步直接往前開，先撞倒了婦人，右前輪又輾過婦人和小狗，附近民眾紛紛出來關心，還有人開來堆高機，幫忙把車頭抬高救出婦人，直到救護人員趕到現場，替婦人緊急處置，接著就用擔架將婦人送上救護車，送加護病房治療中。

民眾說：「他們就自助餐的已經衝出來幫忙了，對啊，然後看到後面就，有開堆高機來把車頭扶起來。」車禍發生昨(2)日下午，彰化埔鹽鄉這間自助餐店前，從監視器畫面看，休旅車駕駛疑似視線死角，沒有發現婦人就蹲在車子前面，起步時直接撞上。

記者潘虹恩說：「實際演練一次，像剛剛這樣站在車頭前面，以駕駛的角度來看，是幾乎看不到人的。」溪湖警分局交通分隊小隊長王志民說：「不甚碰撞蹲於車輛前方，逗弄寵物之陳姓民眾。」

警方調查，被撞的是44歲陳姓婦人，休旅車駕駛，是40歲的沈姓男子，當時疑似因為在設定導航，加上視線死角，車輛又沒有防撞雷達，撞擊當下婦人和愛犬都被捲入車底，造成小狗當場死亡，而婦人右側肋骨多處骨折，在加護病房治療中，警方將駕駛依過失傷害罪嫌移送。

