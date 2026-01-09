疑似辛柏毅救生衣已打撈上船 確認僅為普通海廢

〔記者游太郎、花孟璟／花蓮報導〕辛柏毅上尉飛官駕駛F-16V在6日晚間夜航訓練墜海失蹤，軍方及海巡、空勤等單位已連續60多小時搜救仍未果，今天早上一度傳出在三仙台海上發現一件橘黃色救生衣在海上載浮載沉，但打撈上船後確認非空軍的救生衣，只是普通的海廢。

軍事粉專搶先貼文，海巡署CG-605旗津艦今天早上在海上發現救生衣，在北緯23度05分，東經121度33分，地點在事故地點南方台東三仙台外海。

不過海巡署剛剛發出消息，旗津艦有開過去打撈，但船隻靠近後發現只是普通的海廢，打撈後確認並非辛柏毅相關的證物。

廣告

空軍透露，海巡CG-605艦確實在原初判的失事地點南側海域，發現橘黃色疑似救生衣的物體在海上漂流，不過經證實並非辛柏毅穿著，目前搜救持續中，如發現疑似物品將由空軍人員進一步鑑定。

海巡署指出，昨晚間截至今(9)日上午9時，搜救工作總計派遣4艦16艇次、岸際132車296人，各海巡艦艇目前持續於事故海域配合國軍及各搜救單位搜尋，現場海象風力6-7級、陣風9級、浪高3公尺，不會放棄任何機會！

