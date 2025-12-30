疑似麻疹驚動中山大學！233人緊急匡列 高市衛生局：已解除監測

中山大學實驗室傳出疑似麻疹個案，雖經檢驗結果為陰性，仍引發防疫關注。（圖／報系資料照）

高雄國立中山大學近期傳出疑似麻疹個案，引發校內外關注。事件起因於校方接獲通報，有一名業務人員在參與實驗室活動後出現呼吸道症狀，衛生單位立即啟動防疫機制，初步匡列高達233名可能接觸者。

根據《ETtoday新聞雲》報導，該起疑似個案為一名從事業務工作的校外人士，根據高雄市衛生局資料顯示，他於12月18日出現咳嗽及流鼻水等症狀，並於12月28日前往醫療院所就診時被判定為疑似麻疹個案，遂依規定通報疾病管制署。由於該名個案曾於中山大學實驗室參與教育訓練，導致校內相關人員及其他校外參與者也受到影響，成為追蹤對象。

中山大學與高雄醫學大學在教學與研究上長期合作，兩校實驗室人員經常互動與交流。消息曝光後，有民眾質疑校方與衛生單位未及時通報與說明，使校外人員與師生在未明確知情的情況下被通知需進行健康監測，引發不小恐慌。

經過疾病管制署進一步檢驗確認，該名疑似個案的麻疹病毒檢體結果為陰性，排除感染可能。高雄市衛生局於12月30日正式公告，所有被匡列的233名接觸者均已解除自主健康監測，並無新增病例。

雖然最終結果證實為虛驚一場，但事件過程中引發的通報程序與防疫溝通問題，也讓校園公共衛生管理再度成為討論焦點。

