疑似「張嫌兄長」北車獻花哀悼 手寫信謝余母「把英雄帶來這個世上」

1219隨機攻擊案件震驚全台，犯下整起案件的兇手張文也墜樓身亡。案發後，北車與誠品南西店等案發現場有不少民眾擺放鮮花、氣球，哀悼在此攻擊中不幸罹難的亡者，不過有民眾發現，在北車M7處的花束中有一封署名「張嫌兄長」的一封手寫信，字裡行間流露出滿滿愧疚，並向英雄余家昶及其母親致謝，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」。

但目前仍無法確定這封手寫信是否真的就是張文的哥哥所寫的。

北車與誠品南西店等案發現場皆有民眾擺放鮮花、氣球哀悼。圖／台視新聞

在這封手寫信中提到，或許自己消失在社會的目光才是最好選擇，也認為自己沒資格獻花致哀，但從新聞中，看到余媽媽對張嫌一家造成的傷害，依然給予大愛與包容，因此下定決心北上獻花與致謝。

疑似張文哥哥的手寫信。圖／台視新聞

寫文者表示，「家家有本難念的經」，包括求學、軍旅生活中的霸凌等壓力，有些人能轉化為養分，但也有人無法承受，進而做出踰矩行為，疑似透露弟弟張文先前的境遇。

寫文者也感謝余媽媽身為受害者家屬，仍將這份大愛留給整個社會，為混亂的社會帶來正義與善良，並坦言自己的話或許會被人解讀為作秀、演戲，但他覺得都不重要，最重要的是向余媽媽表達感謝，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您」

該封手寫信署名是張嫌兄長。圖／台視新聞

以下為署名「張嫌兄長」的卡片全文：

To英雄余家昶、余媽媽： 或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。 這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？ 但...家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已... 我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。by張嫌兄長

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

