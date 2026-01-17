疑似「KK園區2.0」現蹤泰柬邊境 人權團體示警詐騙死灰復燃

緬甸KK園區自2021年起，開始出現高低錯落的樓房。 圖：擷取自 海客新聞

[Newtalk新聞] 緬甸日前宣布，已全面剷除位於泰緬邊境、惡名昭彰的詐騙據點「KK園區」，然而詐騙勢力似乎並未就此消失。馬來西亞非政府人權組織近日發現，在泰國與柬埔寨邊境一帶，疑似出現「KK園區2.0版」的新型詐騙據點，外觀以「開發區」作為掩護，實際卻戒備森嚴，疑似用來非法拘禁人員從事詐騙活動。

人權組織指出，該園區外圍圍牆高聳，牆頂鋪設大量碎玻璃，宿舍窗戶全面加裝鐵窗，整體結構更像一座封閉式監獄，而非正常工業或住宅開發區。相關人士表示，這些設計表面上看似防盜措施，但實際用途恐怕是防止受害者逃離園區。

馬來西亞人權組織記者透露，目前已接獲至少一名受害者的求救訊息，但實際被困在園區內的馬來西亞人數仍無法掌握。經追查後，該組織將地點鎖定在靠近泰國邊境的柬埔寨烏拜川地區，整體面積約為舊「KK園區」的四成規模。

人權組織進一步指出，該地理位置鄰近泰國沙繳府，從 Google 衛星地圖觀察，園區外觀與一般發展中工業區無異，極具隱蔽性，增加外界辨識與監管的難度，也讓詐騙集團有機可乘。

值得注意的是三週前中、泰、緬三國才剛合作拆除原「KK園區」內多達 494 棟涉及賭博與詐騙的建築，如今卻疑似死灰復燃。人權組織呼籲各國政府正視問題，避免選擇性失明，強調詐騙犯罪無國界，唯有持續且透明的國際合作，才能有效遏止跨國詐騙勢力擴散。

