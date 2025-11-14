疑作業疏失！ 北所「誤釋人犯」緊急回應：深感歉意

新北市 / 綜合報導

新北市一名許姓男子涉及毒品、妨害自由等案件遭通緝，去年因為傷害罪入監，上個月底服刑屆滿，但男子還有其他案件要審理，新北地方法院考量到他有2度逃亡的狀況，獲釋前裁定「服刑後續押」，但台北看守所因為作業疏忽，上個月25日將人「誤釋」，隔天發現立刻請其他單位協助逮人，所幸最後在三峽成功拘提誤放的許姓男子，台北看守所也發出聲明致歉，後續將嚴正檢討究責，決不護短。

警察VS.住戶說：「警察，警察，別拍，別拍，(收容人)是你朋友嘛。」天色昏暗街道上，傳出陣陣騷動，多名警察突然出現，包圍一處住家，他們要拘提一名男子。

員警說：「帶回去，帶回去，拘票呢，對對對。」前前後後，在住家搜索10幾分鐘，一名男子被帶出來，原來他是台北看守所，因為作業程序錯誤，被放出來的許姓收容人。

這名收容人，在新北市三峽區民生街，的朋友家被警方帶回，先到派出所確認身分，最後再被帶回台北看守所。許姓男子因為傷害毒品等罪，去年被逮入獄，今年10月23日，新北地院再開羈押庭，考量到他有案件要審理，之前更有逃亡紀錄，裁定他服刑後續押，但兩天後台北看守所，因為作業疏失沒有登記載明，釋放許姓男子，26日發現緊急拘提但搜尋未果，地院接著再裁定男子限制出境出海，29日才在新北三峽成功逮人。

台北看守所秘書黃玉明說：「案發後本所已嚴正檢討收容人釋放，以及羈押程序，將加強人員教育訓練，之後將配合矯正署及政風單位究責，依法辦理決不寬待護短。」

台北看守所因為疏失，將原本要羈押的收容人，放出來後知後覺，所幸男子沒有跑遠，4天後被拘提，但有多起前科的收容人，突然闖進社區內，讓附近住戶，感到相當震驚。

