疑使用輔助駕車系統 男子楊梅休息站撞5車3人傷

（中央社記者葉臻桃園28日電）國道1號南下楊梅休息站今天下午發生車禍，23歲陳姓男子駕車時疑因使用輔助駕駛系統、分心駕駛，先後撞擊護欄及5輛停車格內的車，包含他在內共3人輕傷，確切事故原因待查。

國道公路警察局第二公路警察大隊今天表示，下午2時5分接獲報案，國道1號南向71.3公里處的楊梅休息站區域內發生交通事故，23歲陳姓男子駕駛自小客車時，疑因使用輔助駕駛系統及分心駕駛，在楊梅休息站區域內先後撞擊護欄及5輛停車格內的車。

警方表示，事故造成陳男等3人輕傷，均送楊梅天成醫院診治，各車駕駛人酒測值均為零；呼籲用路人，駕車時應保持專注，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。（編輯：林恕暉）1141128