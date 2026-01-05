疑俄「影子船隊」拖錨毀海底電纜 網驚：台灣既視感！

芬蘭警方與海巡單位扣留一艘自俄羅斯出發的費特堡號貨輪（前），該船涉嫌以拖錨方式破壞海底電纜。圖／芬蘭poliisi官網





芬蘭警方在12月31日扣留一艘自俄羅斯聖彼得堡出發、原定前往以色列海法（Haifa）的俄羅斯「影子船隊」貨輪「費特堡號（Fitburg）」，該船長約132公尺，涉嫌以船錨拖行方式，毀損穿越芬蘭灣、連接赫爾辛基與愛沙尼亞的海底電信電纜。相關事件被軍事粉專轉發，讓不少網友驚：「台灣既視感！」

芬蘭警方表示，接獲電信業者Elisa在當天清晨發現海底電纜異常後通報，芬蘭邊防衛隊隨即啟動調查，針對海底關鍵通訊基礎設施受損事件展開跨部會行動。電纜受損位置雖在愛沙尼亞專屬經濟區，但調查人員隨後在芬蘭海域，發現涉嫌與事件有關的費特堡號，當時船錨與錨鏈仍垂放海中。

芬蘭警方指出，該船被視為俄羅斯「影子船隊」的一環，疑似刻意以拖錨方式破壞海底電纜。這類以民用船舶破壞海底設施、難以即時歸責的灰色地帶手法，近年頻繁出現在歐洲水域，也被外界形容為台灣相當熟悉的作法。

事件發生後，芬蘭邊防也立刻派出巡邏艦「Turva」與直升機趕赴現場後，命令該船停船並收回錨具，隨後要求其駛入芬蘭領海安全錨地。警方並會同邊防衛隊與芬蘭國防軍展開聯合行動，動用直升機空降方式，由警方快速反應部隊Karhu及邊防戰術小組垂降登船，直接控制貨輪並押返芬蘭接受調查，目前朝加重刑事毀損、未遂加重刑事毀損及加重妨害電信通訊等罪名偵辦。

芬蘭國家警政總監科斯基馬基表示，費特堡號「權宜輪」的方式懸掛聖文森及格瑞那丁國旗，但實際上是俄羅斯船隻，船上共有14名船員，國籍包括俄羅斯、喬治亞、哈薩克與亞塞拜然。芬蘭交通與通訊局（Traficom）已啟動港口國管制檢查，確認船舶是否符合國際海事公約；芬蘭海關也同步查驗貨物，釐清是否涉及制裁或違規進出口。

芬蘭國家調查局指出，水下調查已在海床發現長達數十公里的拖痕，與費特堡號航跡高度吻合，初步研判船錨與錨鏈在海床長距離拖行後，最終造成Elisa海底電纜受損。

芬蘭當地法院已於1月4日裁定其中一名船員羈押。警方強調，案件核心仍在釐清行為是否具備蓄意破壞意圖，相關技術與戰術鑑識仍持續進行，並與愛沙尼亞當局展開密切的國際合作，待調查有進一步結果後，將對外說明。

快速反應部隊Karhu及邊防戰術小組垂降登船，直接控制貨輪並押返芬蘭接受調查。圖／芬蘭邊防提供

