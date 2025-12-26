疑保險理賠糾紛 高雄婦人持刀闖保險公司遭逮
高雄一間人壽公司傳出有民眾亮刀！據了解，亮刀者是一名婦人，疑似因醫療保險理賠糾紛，雙方意見不合情緒激動，竟在行內亮出水果刀。員警獲報到場後，將該名婦人依恐嚇罪現行犯逮捕，此次亮刀事件，現場並無人員受傷。
※拒絕暴力 請撥打110
※犯罪行為，請勿模仿
責任編輯／網路中心
