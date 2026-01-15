南部中心／洪明生 屏東報導

屏東一名駕駛人，14日凌晨在一間餐廳前，疑似忘記換檔，原本要倒車結果卻是往前衝，速度之快，不僅直接撞進一間餐廳，還衝破店的後門連人帶車墜入魚塭，所幸駕駛自行脫困沒有受傷，但店家一早發現整間店被撞的稀巴爛，直呼真的好無奈。

疑倒車忘換檔 屏東自小客撞進餐廳連人帶車墜魚塭

轎車不倒車卻往前衝撞破餐廳，前門進後門出，整輛車摔落魚塭。（圖／民視新聞）

14日凌晨兩點多，監視器畫面就見一道光出現，直直往前，瞬間還能看到火光，這時就見到一輛轎車衝入魚塭，過了沒多久帶著帽子的駕駛自行脫困，從魚塭爬出走到一旁，天亮之後有民眾發現，轎車就在魚塭中載浮載沉，這才發現原來是從這間餐廳衝出來的。附近居民說，我就看到車插在水裡面就是很奇怪的衝法，我人沒在這裡沒有聽到，附近超商的大夜班說他有聽到，很大的撞擊聲他以為是電箱爆炸，他也沒有出來看。

疑倒車忘換檔 屏東自小客撞進餐廳連人帶車墜魚塭

無辜餐廳遭撞，店內殘破不堪，闖禍轎車摔落魚塭，出動吊車吊起。（圖／民視新聞）

業者說，當時駕駛是從店面前方要離開，疑似誤踩油門才會直直衝，速度之快不僅撞進大門，還把店內桌椅都往前推，最後是撞破後方鐵皮才墜入魚塭中。餐廳業者：「他說他的檔位忘記打回來在打瞌睡，車就往前開緊張本來要踩煞車，結果突然就踩到油門，結果整台就衝到後面去。」餐廳店內一片凌亂，門框窗架也都被撞斷凹陷，業者無奈的笑說，怎麼會有這麼誇張的事情發生。餐廳業者：「桌子椅子整排都撞下去了被推下去了，很無奈呀尤其接下來又要過年了。」肇事車輛從魚塭被吊起，駕駛一個恍神不僅轎車泡水，接下來還得負起餐廳的賠償事宜，只是為何深夜出現在早已關店的餐廳外，是否涉及酒駕警方還要進一步釐清。

